Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Fenerbahçe, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde 14. dakikada sakatlanan Enner Valencia’nın yerine oyuna giren Diego Rossi 22. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, 45+1’de Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle farkı ikiye yükseltirken, golün asistini yapan İrfan Can Kahveci 3 dakika sonra kırmızı kart gördü. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler Ferdi’nin ayağından 1 gol daha bularak skoru 3-0’a getirdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 67’e yükseltti.

Dış sahada üst üste 5. galibiyetini alan Kanarya, ligde son 9 deplasmanda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Öte yandan Jorge Jesus, Zico’dan (2007-2008) sonra Süper Lig’de Fenerbahçe’nin başında üst üste 5 deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.