Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit: 'Ali Koç 4 sene önce kuracağı kadroyu, bu sene kurdu'

Fenerbahçe’nin ve milli takımın eski futbolcularından Faruk Yiğit, sarı-lacivertliler ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe’nin şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inandığını söyleyen Yiğit, "Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene ligin üstünde kadrolar kurdu. Bunu da maçlara yansıtıyorlar. Ali Koç 4 sene önce kuracağı kadroyu, bu sene kurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çekişmeli bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kocaelispor’un düzenlediği bir programa katılan Fenerbahçe’nin ve milli takımın eski futbolcularından Faruk Yiğit, ardından şampiyonluk yarışına ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu. Yiğit, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabeti değerlendirdi.

"Kocaelispor’un önü çok açık"

Kocaelispor’un ligdeki durumuyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Faruk Yiğit, "Şu anda Ertuğrul hoca, başkan ve yönetimle beraber iyi bir durumdalar. Bu çıkış her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Eski futbolcularla beraber güzel bir toplantı yapıldı, istişare edildi. Başkanın kombine ve passolig jesti var, biz de her maçına gelip seyredeceğiz. Kocaelispor, Bursaspor ve Sakaryaspor gibi takımlar Süper Lig’de olması gerekiyor. Lige renk katan takımlar, Kocaelispor’da tüm futbolcuları beğeniyorum, hepsi mevkilerinin en iyileri gibi. Eksikler var fakat onlar da Ertuğrul hoca ile giderilecek. Kocaelispor’un önü çok açık" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç 4 sene önce kuracağı kadroyu, bu sene kurdu"

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu göğüsleyeceğine inandığını belirten Yiğit, "Ali Koç; ‘o sene bu sene’ sloganıyla başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene ligin üstünde kadrolar kurdu. Bunu da maçlara yansıtıyorlar. Ali Koç, 4 sene önce kuracağı kadroyu, bu sene kurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çekişmeli bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. İsmail Kartal iyi bir teknik adam, doğru karar. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı vardı, İsmail hoca ile hem Avrupa’da hem ligde namağlup gidiyor. İsmail hocamıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ligi bu sene Fenerbahçe’nin götüreceğini düşünüyorum"

Şampiyonluk yarışının sonuna kadar süreceğini dile getiren Faruk Yiğit, "Gönlüm Fenerbahçe’den yana tabii ki. Galatasaray’ı da unutmamak lazım. İkisinin arasında yıllardır rekabet var. Türk futbolunun kurtuluşu için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin iyi bir sezon geçirmesi gerek. Ligi bu sene Fenerbahçe’nin götüreceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş’ın çok kötü bir malzemesi yok"

Galatasaray ve Fenerbahçe ile diğer takımlar arasındaki güç dengesin gittikçe büyüdüğünü aktaran Yiğit, "Futbol artık büyük bir sektör. Maddi açıdan önemli gelir kaynağına sahip iki kulübün yaptığı transferlerle uçuk takımlar kuruldu öteki takımlara göre. Bunları göz önüne getirip diyoruz ki bu ikisi gruptan ayrılır. Bizim zamanımızda da tabii ki Aziz Yıldırım ve Ali Şen ile iyi kadrolar kuruldu. Baliç, Okocha, Saffet gibi isimler iyi kadrolar vardı. Fakat dünya futbolunda bizim zamanımızla şimdiki zaman farklı bir boyuta geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kurduğu takımlar çok daha ileride. Beşiktaş’ın çok kötü bir malzemesi yok, ya bir yerde yanlışlık var ya da bir yerde terslik var. Bazı şeyler hala daha doğru oturtulmadı. Alınan isimlere bakınca hepsi Avrupa’da, İngiltere’de değerleri var. Fakat sahaya yansıttığımızda onları göremiyoruz. Burak hoca teknik direktörlüğe ilk adımını attı, hayırlı olsun. İnşallah Beşiktaş’ı bir an önce toparlar. İlk yarının bitiminde tekrar takviyelerle bunlar toparlanır, arada uçuk bir puan farkı yok. Beşiktaş’ın çok kötü kadrosunu olduğunu düşünmüyorum, iyi bir kadrosu var sadece işlemde sıkıntılar var” cümlelerine yer verdi.