Fenerbahçe'nin Euroleague Final Four'da rakibi Panathinaikos oldu
THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Olympiakos, AS Monaco ve Panathinaikos takımları mücadele edecek.
THY Euroleague Final Four’da Fenerbahçe Beko, Olympiakos, AS Monaco ve Panathinaikos takımları mücadele edecek.
THY Euroleague play-off serisinde 5. maçlar bugün tamamlandı ve Final Four’a kalan 2 takım daha belli oldu. Final Four’a ilk bilet alan Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u 3-0’la geçerken, Olympiakos ise Real Madrid’i 3-1’lik seri sonunda saf dışı bıraktı. Play-off’larda 4. maçlar sonunda eşitlik olan eşleşmelerde Fransa temsilcisi AS Monaco, Barcelona’yı 85-84 mağlup etti ve son 4’e adını yazdırdı. A. Efes ise Yunanistan’da Panathinaikos’a konuk olurken, müsabakayı 75-67 kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri bileti almayı başardı.
Geçtiğimiz yıl Berlin’deki Final Four’da parkeye çıkan 4 takımdan 3’ü bu yıl da bu başarıyı tekrarladı.
Kupa Abu Dabi’de yükselecek
Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 23-25 Mayıs’ta düzenlenecek. Yarı finalde Fenerbahçe-Panathinaikos ile eşleşirken, Olympiakos da AS Monaco ile karşılaşacak.