Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi

Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi.

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Euroleague finalinde Fenerbahçe’nin Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi.

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Abu Dabi’de rakibi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek 2. kez Euroleague şampiyon kupasını kazandı. Bu büyük zaferin ardından sarı-lacivertlilerin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi’ne çıkan taraftarlar ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşarken, araç konvoyuyla da renkli görüntüler sergiledi.

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