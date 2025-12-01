Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide sona erdi

Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler derbiye 5 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, bugün aldığı sonuçla bu seri de sona ermiş oldu. Kanarya, 5 Ekim’de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maç sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında hanesine 15 puan yazdırdı.

Derbide sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, puanını 32’ye çıkardı.