Fenerbahçe'nin konuğu Olympiakos

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 6. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos’u konuk edecek.

THY Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Beko yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Euroleague’de oynadığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 4. sırada yer alıyor. Yunan temsilcisi ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

32 randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 31. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 16 kez mağlup etti. İki takım son olarak geçtiğimiz sezon play-offlarda karşılaştı ve Yunan ekibi 5 maç sonunda 3-2 tur atlayan taraf oldu.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 83.8 sayı, 11.8 ribaund ve 16 asist ortalamaları ile oynarken; Olympiakos ise 74.6 sayı, 11.2 ribaund ve 17.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 15.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde Nigel Williams-Goss 13.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Yam Madar takımla idmanlara başlarken, Metecan Birsen’in ise tedavi ve bireysel idman süreci devam ediyor.