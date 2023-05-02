Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi, Attila Szalai ve Miha Zajc kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında yarın saat 20.30’da Sivasspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi, Attila Szalai, Miha Zajc dahil edilirken, sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Enner Valencia, Lincoln Henrique ve İsmail Yüksek’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.

Fenerbahçe’de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro."