Fenerbahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin listesinde yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz’ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya’ya giden Szalai de yer almadı.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Moldava ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer edilen Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz’ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya’ya giden Szalai de listede yer almadı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

A Listesi

Altay Bayındır

İrfan Can Eğribayat

Furkan Onur Akyüz

Serdar Aziz

Luan Peres

Gustavo Henrique

Alexander Djiku

Ferdi Kadıoğlu

Osayi Samuel

Jayden Oosterwolde

Miguel Crespo

İsmail Yüksek

Mert Hakan Yandaş

Sebastian Szymanski

Burak Kapacak

Diego Rossi

İrfan Can Kahveci

Emre Mor

Ryan Kent

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Michy Batshuayi

Serdar Dursun

B Listesi

Yusuf Kocatürk

Yiğit Efe Demir

Muhammet İmre

Ahmet Necat Aydın

Efekan Karayazı

Kaan Akyazı

Muhammed Doğukan Demir

Erkan Arda Çağdaş

Bora Aydınlık