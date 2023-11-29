Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe yarın saat 23.00’te Nordsjaelland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor. Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Avrupa’da 265. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Avrupa Konferans Ligi’nde 13. maç

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Danimarka takımlarıyla 4. kez

Nordsjaelland ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 3 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar gruplarda İstanbul’da Nordsjaelland ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Nordsjaelland’ın ligde 5. sırada

Danimarka Süper Ligi’nde 16 maça çıkan Nordsjaelland, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Danimarka ekibi ligde son hafta evinde mücadele ettiği Aarhus ile golsüz berabere kaldı.

Jeremie Pignard düdük çalacak

Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard’ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Benoit Bastien olacakken, AVAR’da Eric Wattellier eşlik edecek.