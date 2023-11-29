Fenerbahçe, Nordsjaelland maçına hazır

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçına hazır
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Right to Dream Park’ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman