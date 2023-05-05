Fenerbahçe Opet finalde

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle V.Bank'a 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti 11-15 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 25-23, 25-17 ve 25-21’lik setlerle V.Bank’a 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti 11-15 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Sultanlar Ligi Finali’nde Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Salon: V.Bank

Hakemler: Nurper Özbar, Sevim Tuncay

V.Bank: Paola Egonu, Gabriela Guimaraes, Kara Bajema, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Kübra Akman, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Acar Aylin (L)

Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Macris Carneiro, Buse Ünal, Anna Lazareva, Cansu Çetin, Gizem Örge (L)

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 86 dakika (26,30,30)