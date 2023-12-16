Fenerbahçe Opet, ligde ilk yarıyı lider tamamladı

Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Çukurova Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.

Fenerbahçe Opet, ligde ilk yarıyı lider tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Çukurova Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)

Setler: 19-25, 19-25, 17-25

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)