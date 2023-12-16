Fenerbahçe Opet, ligde ilk yarıyı lider tamamladı
Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Çukurova Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.
Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Çukurova Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde ilk yarıyı 12 galibiyetle lider tamamladı.
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Berra Eren, Leyva, Fabris, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Cansu Çetin, Buse Ünal, Meryem Boz, Souza)
Setler: 19-25, 19-25, 17-25
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)