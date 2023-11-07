Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Slovenya’nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Drca, Federovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L) (Ergül, Meryem, Fetisova, Ada (L), Buse, Cansu, Ana Cristina)

Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper, Banko (L) (Sen, Spoljaric (L), Cizman, Gorjup)

Setler 25-16, 25-18, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 22, 24)

Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı