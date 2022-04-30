Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ilk maçında VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı ilk maçında Fenerbahçe, VakıfBank’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, VakıfBank’ı 25-22, 22-25, 25-17 ve 25-19’luk setler sonunda 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-0 yaptı. Final serisinin ikinci maçı 3 Mayıs Salı günü saat 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.