Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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Bu antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.