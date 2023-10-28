Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Pendikspor maçı için kampa girdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu antrenmanla Pendikspor maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.