Fenerbahçe, Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, son olarak Fatih Vatan Spor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Peritan Bozdağ'ı kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, son olarak Fatih Vatan Spor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Fatih Vatan Spor forması giyen orta saha oyuncusu Peritan Bozdağ’ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Türk asıllı Azerbaycan milli takımı oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

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