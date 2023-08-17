Fenerbahçe, play-off turunda Twente ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Maribor’u eleyen Fenerbahçe, play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. Ljudski Stadyumu’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederken goller İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic’in ayağından geldi. Altay Bayındır’ın yerine kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat da bir penaltı atışını kurtardı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ilk maçı da Kadıköy’de 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Bu turda Riga FC ile eşleşen Hollanda ekibi Twente, rakibini eleyerek sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi oldu. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 24 Ağustos Perşembe rakibini Kadıköy’de ağırlayacak.

İrfan Can Eğribayat yıldızlaştı

Maribor karşılaşmasına 11’de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasını giyerken, performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Altay’ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, ilk kez bir Avrupa kupası müsabakasında sahaya çıktı. Sloven ekibine karşı bir penaltı kurtaran İrfan Can, maç içerisinde yaptığı kritik kurtarışlarla da beğeni kazandı.

İsmail Kartal, galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3. dönemine galibiyet serisiyle başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Turu’nda Zimbru’yu iki maçta da (5-0, 4-0) mağlup eden sarı-lacivertliler, 3. turda da Maribor’u saf dışı bıraktı. Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı da 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. İsmail Kartal yönetimindeki takım 5 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

3 yeni transfer ilk kez

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 3 yeni isim, ilk kez Fenerbahçe formasıyla bir resmi maçta sahaya çıktı. Maçın 69. dakikasında Umut Nayir ile Mert Müldür, 82. dakikasında da Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.