Fenerbahçe Portekiz'de
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Portekiz'e gitti.
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için Portekiz’e gitti.
Bugün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Portekiz’e hareket eden Fenerbahçe, yaklaşık 4 saat 40 dakika süren hava yolculuğunun ardından Faro Havalimanı’ndan karayoluyla Albufeira’da kamp yapacağı otele geçti.
Kafilede yönetim kurulu üyesi Eren Dişli ve futbol direktörü Devin Özek de yer aldı.
Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki ilk idmanını bugün akşam saatlerinde yapacak.