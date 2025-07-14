Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk antrenmanını yaptı

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk antrenmanını yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.