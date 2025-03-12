Fenerbahçe, Rangers'a konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers’a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Ibrox Stadyumu’nda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçında sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, yarın oynanacak karşılaşmada 2 farklı galip gelmesi durumunda turu uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda skor değişmezse seri penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek. Fenerbahçe, 3 veya üzeri farklı skorla alacağı galibiyette ise adını çeyrek finale yazdıracak. Glasgow ekibinin her türlü galibiyetinde ve beraberlikte, sarı-lacivertliler Avrupa kupalarına veda edecek.

Rangers ile 4. kez

Geçtiğimiz hafta Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşan Fenerbahçe, rakibine de ilk kez mağlup oldu. İki ekip yarınki mücadeleyle birlikte 4. kez karşı karşıya gelecek. Bu süreçteki maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. 8 Ağustos 2001 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Ibrox Stadyumu’nda oynanan ilk eşleşme golsüz eşitlikle noktalandı.

Avrupa kupalarında 286. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 148. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 148. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 147 mücadelede 63 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 206 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 187 gol gördü.

Fred ve Osayi dönüyor

Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında sarı kart cezası olan Fred ile Bright Osayi-Samuel’den yararlanamadı. Cezası biten iki isim teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan, sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen Çağlar Söyüncü kadroda olmayacak.

Rangers evindeki son 3 maçı kaybetti

Glasgow ekibi 24 Şubat’ta teknik direktör değişikliğine giderken, evinde 3 maçtır kazanamıyor. Son 3 maçında mağlubiyet yaşayan Rangers, ligde lider Celtic’in 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rangers, Avrupa Ligi lig aşamasında sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. FCSB ve Union SG’yi mağlup eden Rangers, Lyon’a kaybetti. İngiliz ekibi Tottenham ile de berabere kaldı.

Fenebahçe’nin dış sahada 6. maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ve play-off turunda bu sezon dış sahada 5 maç oynadı. Slavia Prag’ı mağlup eden Jose Mourinho’nun öğrencileri; Twente, Midtjylland ve Anderlecht ile berabere kalırken AZ Alkmaar karşısında ise mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Espen Eskas düdük çalacak

Rangers ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas düdük çalacak. Eskas’ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Pol van Boekel görev yapacak. Boekel’e AVAR’da Alman Christian Dingert eşlik edecek.