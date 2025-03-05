Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoç ekibi Rangers’ı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe de yarın saat 20.45’te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi’nde İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanş ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da oynanacak.

Rangers ile 3. kez

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu ve sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını gruplara yazdırdı. Kanarya, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy’de 2-1’lik skorla yenmişti.

Avrupa kupalarında 285. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 112 galibiyet, 111 mağlubiyet ve 61 beraberlik aldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 147. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 147. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 146 mücadelede 63 kez kazanırken, 45 defa da mağlup oldu. 38 müsabakada ise berabere sona erdi. Bu karşılamalarda 205 gole imza atan Fenerbahçe, 184 gol yedi.

Fred ve Osayi cezalı

Fenerbahçe, Rangers karşısında iki futbolcusundan yararlanamayacak. Anderlecht ile oynanan ikinci maçta sarı kart gören Fred ile Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. Fred, Avrupa Ligi’nde bu sezon 9 maçta süre alırken, Athletic Bilbao müsabakasında cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Osayi-Samuel ise Avrupa’da 8 karşılaşmada forma giydi ve Twente ile Midtjylland maçlarında kart cezalısıydı.

Son 18 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe; Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 18 mücadeleyi kaybetmedi. Geride kalan maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe son olarak evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Rangers’ın Avrupa Ligi karnesi

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev’e elenerek Avrupa Ligi’ne kaldı. Lig aşamasında; Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise’i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United’a ise kaybetti. Rangers, bu müsabakalarda 16 gol kaydederken, 10 gol yedi. Lig aşamasında 14 puan toplayan Rangers, averajla 8. sırada tamamladı ve doğrudan son 16’ya yükseldi.

Rangers, Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı

Rangers, Türk takımlarıyla bugüne kadar 9 maç oynadı. En fazla 3 kez ile Galatasaray’a rakip olan İskoç temsilcisi, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Bursaspor ile de mücadele etti. Rangers, Türk takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

En golcü Youssef En-Nesyri

Sarı-lacivertlilerde sezonun en golcü oyuncusu olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde de ön plana çıktı. Tüm kulvarlarda 26 gole ulaşan En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, 8’i 11 olmak üzere 10 karşılaşmada da forma giydi.

Bu organizasyonda kaptan Edin Dzeko 3 ve Dusan Tadic de 2 gollük katkı sağladı.

Alejandro Hernandez düdük çalacak

Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR olarak İspanyol Cesar Soto Grado, AVAR’da da Valentin Gomez görev yapacak.