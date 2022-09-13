Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanda iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Sarı-laciverliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü