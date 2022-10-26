Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında karşılaşacağı Fransız ekibi Rennes müsabakasının hazırlıklarına tamamladı. Sarı-lacivertlilerde mücadele öncesi Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman spor salonunda gerçekleşen kuvvet ve dayanıklılık antrenmanla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı.