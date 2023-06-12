Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Kent’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk transferini Ryan Kent’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun transferini açıkladı. Paylaşılan videoda Ryan Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe’ye transfer olduğum için büyük bir onur duyuyorum. Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa’yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers ile çıktığı 44 maçta 3 gol, 8 asistlik performansa imza attı.