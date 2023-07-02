Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Kent, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.