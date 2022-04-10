Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

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  • 10.04.2022 19:02
  • Güncelleme: 10.04.2022 20:09
Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.

Salon: Ülker

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Hakemler: Paulo Marques xx, Beniamino Manuel Attard xx, Gatis Salins xx

Sopron Basket: Brooks xx 9, Fegyverneky xx 12, Hatar xx 10, January xx 11, Williams xx 16, Czukor x, Dolson xx 2, Jovanovic x, Aliz Varga x

Başantrenör: David Gaspar

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 11, Iaguvpova xx 13, McBride xx 2, Sabally xx 9, Zahui xx 12, Hartley xx 3, Williams xx 5

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)

Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)

3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)

İHA

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