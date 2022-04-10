Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci oldu
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket'e 60-55'lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya geldiği Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Salon: Ülker
Hakemler: Paulo Marques xx, Beniamino Manuel Attard xx, Gatis Salins xx
Sopron Basket: Brooks xx 9, Fegyverneky xx 12, Hatar xx 10, January xx 11, Williams xx 16, Czukor x, Dolson xx 2, Jovanovic x, Aliz Varga x
Başantrenör: David Gaspar
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 11, Iaguvpova xx 13, McBride xx 2, Sabally xx 9, Zahui xx 12, Hartley xx 3, Williams xx 5
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 16-6 (Sopron Basket lehine)
Devre: 29-19 (Sopron Basket lehine)
3. periyot: 45- 38 (Sopron Basket lehine)