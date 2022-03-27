Fenerbahçe salonda çalıştı

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

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  • 27.03.2022 14:08
  • Güncelleme: 27.03.2022 14:08
Fenerbahçe salonda çalıştı
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Süper Lig’de Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

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Milli oyunculardan yoksun salonda yapılan çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı core ve denge çalışmalarıyla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Attila Szalai’nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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