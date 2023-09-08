Fenerbahçe, salonda çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, salonda çalıştı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.