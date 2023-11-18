Fenerbahçe, salonda çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, salonda çalıştı
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda gerçekleştirilen idmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.