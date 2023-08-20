Fenerbahçe, Samsun'a 7 eksikle gitti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklanırken, Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin, Luan Peres ve Emre Mor kafilede yer almadı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe, yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka için Samsun’a hareket edecek olan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kafilede yer almadı. Emre Mor’un ise tedavisi İstanbul’da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."