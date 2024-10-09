Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.