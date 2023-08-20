Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Fenerbahçe yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Samsun’a gidecek.