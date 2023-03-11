Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Perşembe günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Perşembe günü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından koşu ve ısınma hareketleriyle sahada sürdü. Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.