Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.