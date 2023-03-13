Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 16 Mart Perşembe günü evinde oynayacağı Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.