Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü
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sina pırlanta
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Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.