Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda iki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.