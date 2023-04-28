Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.