Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.