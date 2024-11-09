Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11’inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

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Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.