Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena'da Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya’ya hareket edecek.