Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Serdar Aziz’in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.