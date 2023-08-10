Fenerbahçe, Slovenya'ya avantajlı gidiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe, Slovenya'ya avantajlı gidiyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 2-0 öne geçerken, 72. dakikada Strajnar’ın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında Ryan Kent’in ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Dusan Tadic 90+3’te gole çevirirken, Fenerbahçe sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Turun ikinci maçı 17 Ağustos Perşembe günü Ljudski Stadyumu’nda oynanacak.