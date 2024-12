Fenerbahçe, son 2 deplasmanda 5 puan kaybetti

TAKİP ET

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak son 2 deplasman maçında 5 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golü Youssef En-Nesyri’den geldi. Ligin 15. haftasında Beşiktaş’a mağlup olduktan sonra evinde Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, üst üste 2 dış saha maçında puan kaybı yaşadı.

Bu sezon Göztepe ve Samsunspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, bugün de 3. beraberliğini yaşadı.

Cengiz Ünder 10 maç sonra

Cengiz Ünder, mücadelenin 82. dakikasında Fred’in yerine oyuna dahil olurken, takımı adına skor katkısı üretemedi. Cengiz, 21 Eylül’de oynanan Galatasaray maçından bu yana ligde ilk kez forma giydi. Cengiz, Avrupa Ligi’nde ise 11 Aralık’ta oynanan Athletic Bilbao maçında da süre aldı.

İrfan Can Eğribayat ilk maçına çıktı

Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta kaleyi İrfan Can Eğribayat korudu. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde oynanan tüm maçlarda Livakovic forma giyerken, son lig maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Ertuğrul Çetin süre aldı. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan İrfan Can bugün sahaya 11’de çıktı. İrfan Can, ev sahibinin 26. dakikada kaydettiği gole engel olamadı.