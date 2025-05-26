Fenerbahçe son deplasman maçını kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Atakaş Hatayspor’a 4-2 kaybetti ve sezonun son deplasman maçında mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Hatayspor’a 4-2’lik skorla yenildi. Sarı-lacivertlilerin golleri Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Ligin 34. haftasında Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe, son 4 haftada 2. yenilgisini aldı. Bu mağlubiyetle 81 puanda kalan Jose Mourinho’nun öğrencileri, dış sahada 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler dış sahada 18 maçta 40 puan topladı. Kanarya, golsüz berabere kaldığı Galatasaray maçından sonra oynadığı 4 dış saha maçında hanesine 3’er puan yazdırırken, bu süreçte golcü kimliği de ön plana çıkmıştı. Kanarya’nın bu serisi de Mersin’de sona erdi. Bu sezon deplasmanda 48 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, bu alanda en golcü takım konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe, sezonun son maçında gelecek hafta evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

İlk kırmızı kart Mert Müldür

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon ilk kırmızı kartını Hatayspor maçında gördü. Mert Müldür, 38. dakikada rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan tarafından oyundan ihraç edildi. Mert, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic ile oynanan müsabakada da atılmıştı.

İlk kez 4 gol yedi

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kalesinde gördüğü 4 golle bir ilki de yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında 3’er gol yemişti. Bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Fenerbahçe, Süper Lig’de son olarak 2 Nisan 2023’te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.

İrfan Can Kahveci ilk golünü attı

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ligde ilk golüne 37. haftada imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın en çok skor katkısı yapan isimlerinden olan İrfan bu sezon formasına uzak kaldı. Ligde 8’i ilk 11 olmak üzere 25 maçta görev yapan İrfan Can, Hatayspor’a karşı uzatma dakikalarında takımının 2. golünü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 golü bulunuyor.