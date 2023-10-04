Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig’de çıktığı 14 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, seriyi devam ettirmek istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu’nda TSİ 22.00’de Spartak Trnava’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyona 2. eleme turundan başladı. Zimbru’yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Maribor’u saf dışı bıraktı. Play-off turunda da Twente’yi geçen Kanarya, adını gruplara taşıdı.

Slovakya temsilcisi ise 2. eleme turunda Auda’yı, 3. eleme turunda Lech Poznan’ı elemeyi başarırken, play-off turunda Ukrayna ekibi Dnipro ile eşleşti ve rakibini eleyerek gruplara kalmayı başardı. Bu sezon gruplara Fenerbahçe, Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup ederek 3 puanla başlarken, Spartak Trnava ise Ludogorets’e 4-0’lık skorla kaybetti.

Avrupa’da 262. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 261 kez boy gösterdi. Bu süreçte 102 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

Konferans Ligi’nde 10. maç

UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, 10. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 maça çıktı. Konferans Ligi gruplarında ikinci maçına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken, rakip filelere 28 gol gönderip kalesinde 9 gol gördü.

Spartak Trnava ile Fenerbahçe, 3. kez

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle iki kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava’ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy’de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kaybetti.

14 maçlık galibiyet serisi

Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme karşılaşmaları ile başlayan sarı-lacivertliler, aldığı başarılı sonuçlarla adını gruplara yazdırdı. Bu organizasyonda 7 maça çıkan Fenerbahçe, rakiplerine şans tanımazken, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu seriyi Süper Lig’de de sürdürdü. Ligin ilk 7 haftasında 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın hepsinde galibiyet sevinci yaşarken, en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Bu süreçte rakip filelere 42 gole imza atan İstanbul temsilcisi, filelerinde 6 gol gördü.

Son 19 Avrupa kupası maçında 1 mağlubiyet

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son oynadığı 19 maçta başarılı sonuçlara imza attı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden sarı-lacivertliler, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla’ya karşı aldı. Kanarya, bu sezon Konferans Ligi’nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı.

Yeni transferlerin gol katkıları

Fenerbahçe’de yeni transferler performansları ile önemli rol oynadı. Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, 8 gol, 4 asist üreterek dikkatleri üzerine topladı. Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko da Süper Lig’de 5, Konferans Ligi’nde 2 olmak üzere 7 gollük katkı sağladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. Son lig maçını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Dusan Tadic, Avrupa kupalarında bu sezon 4 gole imza atarken, sarı-lacivertli forma altında 5 gol, 3 asiste ulaştı.

Sarı-lacivertliler dış sahada gol yemedi

Fenerbahçe, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Kanarya, 3’ü Süper Lig olmak üzere toplam 6 deplasman maçına çıktı. Avrupa kupalarında Zimbru, Maribor, Twente; ligde ise Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor’a konuk olan sarı-lacivertliler, hem mağlup olmadı hem de kalesinde gol görmedi.

Öte yandan Fenerbahçe, 14 resmi karşılaşmada, 5’i Süper Lig olmak üzere 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Spartak Trnava ligde 6. sırada

Slovakya Süper Ligi’nde 9 maç oynayan Spartak Trnava, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Trencin’in 7 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 14 gol atarken, ağlarında 10 gole engel olamadı

Sascha Stegemann düdük çalacak

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da da Christian Dingert oturacak.