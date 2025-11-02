Fenerbahçe stada geldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Fenerbahçe stada geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu’na geldi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.