Fenerbahçe stada geldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00’de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.
Takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.