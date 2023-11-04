Fenerbahçe stada ulaştı

Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı.

Fenerbahçe stada ulaştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi son hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapan sarı-lacivertliler stadyuma ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında stada gelen Fenerbahçe, taraftarların tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman