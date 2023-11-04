Fenerbahçe stada ulaştı
Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı.
Trendyol Süper Lig’de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele için stada ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi son hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapan sarı-lacivertliler stadyuma ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında stada gelen Fenerbahçe, taraftarların tezahüratları eşliğinde stada giriş yaptı.