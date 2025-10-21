Fenerbahçe - Stuttgart maçını Jakob Kehlet yönetecek

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk edecek. Söz konusu müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmada VAR’ın başında Jonas Hansen, AVAR’da da Jens Maae yer alacak.

Süper Lig’de en çok VAR görevini üstlenen hakem

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak en fazla görev yapan yabancı hakem Jakob Kehlet olmuştu. Danimarkalı hakem, 2024-2025 sezonunda 8 maçta VAR koltuğuna oturdu.