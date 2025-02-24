Fenerbahçe taraftarı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı.

Fenerbahçe taraftarı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar da stattan takip edecek. Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 32 otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı.

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